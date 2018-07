Menores acusados de assaltos em SP são reconhecidos

Por volta das 19h30, em patrulhamento pela Rua Miguel Sutil, na Vila Cordeiro, policiais militares da 4ª Companhia do 12º Batalhão, que já tinham as características física de supostos adolescentes que vinham atuando na região, desconfiaram dos três jovens. O trio, ao perceber a aproximação da viatura, acelerou os passos e foi abordado. Com eles havia uma pistola de brinquedo, segundo os policiais, que apreenderam os menores, encaminhando-os para o plantão do 27º Distrito Policial, do Campo Belo.

"Os três foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia. O outro, que é irmão de um deles, chegou depois com os pais e para nossa surpresa também foi reconhecido pelas vítimas.", relatou o cabo PM Marques. Segundo os policiais militares, um dos menores já tem passagem pela Fundação Casa (antiga Febem). "Somente neste mês de julho já ocorreram sete roubos em residências na Vila Cordeiro", acrescentou o policial militar.

Segundo cabo Marques, os menores atacam as vítimas no momento em que elas abrem o portão da casa ou para sair com o carro ou para guardá-lo. "Eles entram na casa, rendem as pessoas, subtraem os objetos que querem e fogem no veículo da família", disse o policial. Como não houve flagrante, os menores foram devolvidos aos pais, mas, caso voltem a praticar novo crime e sejam apreendidos em flagrante, serão encaminhados para a Fundação Casa.