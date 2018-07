Menores ateiam fogo em unidade da Fundação Casa Um tumulto seguido de incêndio deixou um saldo de cinco adolescentes intoxicados na madrugada de hoje na Unidade da Fundação Casa do Parque do Mandaqui, na zona norte da capital paulista. Os adolescentes, que possuem idades entre 16 e 17 anos e ficam divididos em dois pavimentos, segundo a assessoria de imprensa da Fundação, realizaram um "ato de indisciplina", ateando fogo no setor administrativo da unidade. Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encaminharam os adolescentes para o pronto-socorro do Mandaqui. Ainda segundo a Fundação Casa, os adolescentes apenas dormem na unidade e ficam em liberdade durante o dia, mas, com a ocorrência de hoje, os menores poderão ser punidos com o retorno para o internato, perdendo o direito do regime semi-aberto. Nem a PM e nem a assessoria de imprensa da Fundação Casa sabiam informar o que gerou a revolta dos adolescentes.