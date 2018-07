Menores detentos se rebelam na Praia Grande

Segundo a assessoria de imprensa da Fundação, por volta das 19h30, no momento em que deixavam o jantar e seguiam para os dormitórios, onde iriam fazer a higienização antes do início de atividades pedagógicas, alguns dos adolescentes, nenhum deles armado, renderam dois agentes de apoio socioeducativo, ambos do sexo masculino. Outros internos resolveram quebrar cadeiras e mesas, cujos pedaços de madeira acabaram virando armas, e atearam fogo em colchões.

Segundo a assessoria, os adolescentes aparentemente não reivindicaram nada. Quatro horas depois, eles foram convencidos a encerrar o tumulto e soltaram os dois funcionários, ambos ilesos. Não houve fuga. A Corregedoria da Fundação Casa irá abrir uma sindicância interna para apurar detalhes do ocorrido e saber exatamente quais e quantos dos adolescentes participaram da confusão.

Fuga

Na noite do último dia 7, um sábado, 18 adolescentes fugiram da Unidade II, no mesmo complexo. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o ocorrido. Por volta das 20h30, os jovens renderam dois agentes enquanto eram levados da quadra poliesportiva para os dormitórios. Na ocasião, segundo a assessoria de imprensa da Fundação, os menores arrombaram o portão de acesso à parte externa do centro e fugiram pulando o muro. Um adolescente foi baleado e um funcionário ficou ferido.

Uma sindicância também foi aberta pela Corregedoria da entidade. O tiro teria sido disparado de fora para dentro, segundo informação preliminar apurada naquela ocasião. Quase 15 horas depois da fuga, apenas dois dos adolescentes haviam sido recapturados.