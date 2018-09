Menores fazem reféns em Unidade de Internação no ES

Segundo o Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo (Iases), por volta das 8 horas, os adolescentes começaram a danificar parte do edifício e colocar fogo em colchões. Oito funcionários foram mantidos reféns.

Por volta das 11 horas, três dos reféns foram liberados sem ferimentos. Outros cinco permanecem no interior da Unidade, mas passam bem, de acordo com o Iases. O trabalho de negociação e contenção está sendo feito pela equipe de segurança do Iases com apoio de agentes da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) e do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar. Não há informação sobre as reivindicações dos menores.