Menores fogem da Fundação Casa de Praia Grande, SP

Segundo a assessoria de imprensa da fundação, os menores arrombaram o portão de acesso à parte externa do centro e fugiram pulando o muro. Um adolescente foi baleado e um funcionário ficou ferido.

A Corregedoria da Fundação Casa abriu sindicância para apurar o motivo da fuga dos internos. O motim aconteceu por volta das 20h30. Até as 13h deste domingo dois jovens haviam sido recapturados.

De acordo com apurações preliminares, o tiro que atingiu um dos jovens da fundação foi disparado de fora para dentro do centro. O adolescente permanece internado no hospital, mas seu estado de saúde não é grave, informa a Fundação Casa.