Menores fogem da Fundação Casa Praia Grande-SP Por meio de um buraco cavado na parede, quatro menores da Fundação Casa da Praia Grande I, no litoral paulista, fugiram na noite de quinta-feira. Uma sindicância foi instaurada para investigar as circunstâncias da ação. No último dia 16, 40 menores da mesma unidade realizaram uma rebelião. Móveis e colchões foram danificados e no início do mês, no último dia 7 de julho, 18 internos da Unidade II, no mesmo complexo, fugiram. Apenas dois foram recapturados pela polícia.