Menores fogem de unidade da Fundação Casa no ABC Trinta e seis adolescentes conseguiu fugir, por volta das 20h30 desta segunda-feira (3), durante rebelião em uma das duas unidades da Fundação Casa (antiga Febem) em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Até as 2h30 da madrugada desta terça-feira, segundo a assessoria de imprensa da fundação, 12 dos 36 menores haviam sido recapturados pela Polícia Militar. A confusão ocorreu na unidade I. As duas estão localizadas na Rua Servidão Particular, no bairro Batistini.