Menores foram isentos de acusação de roubo em SP

Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal, os três menores foram isentos das acusações de roubo praticado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio e de lesão corporal ocorrida antes deles irem para a Avenida Paulista. Foi considerada procedente, para os quatro, a acusação de lesão corporal e tentativa de homicídio nas agressões a três pessoas na Avenida Paulista. A Justiça acatou, no caso do menor que permanecerá internado, a denuncia de lesão corporal ocorrida antes da violência na via.

Os jovens que serão libertados terão que se apresentar semanalmente em juízo e, por seis meses, prestar serviços à comunidade, por 5 horas semanais. O juiz recomendou que eles trabalhem com entidades de prevenção à discriminação.