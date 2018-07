Menores infratores são resgatados por criminosos no Rio Quatro adolescentes infratores foram resgatados por criminosos quando eram transportados da Vara da Infância e Juventude, no centro do Rio, para um abrigo na Ilha do Governador, na zona norte, às 16h30 desta quinta-feira. Outros dois infratores aproveitaram o resgate para tentar fugir, mas foram recapturados.