Menores roubam carro e fazem motorista refém em SP Dois menores de idade roubaram um carro e fizeram o motorista refém no início da noite dessa quinta-feira, 23, em São Paulo. Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar às 20h30, no Jardim Rincão, na zona norte da capital. O outro jovem conseguiu fugir. A vítima, de 34 anos, estava no banco de trás do veículo. Ele não tinha ferimentos e foi libertado pelos PMs.