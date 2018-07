Menores são apreendidos por morte de estudante Uma dupla de menores que supostamente participou da morte do aluno da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Denis Papa Casagrande, de 21 anos, foi apreendida pela Polícia Civil nesta terça-feira, 22. De acordo com a denúncia, os menores ajudaram o casal Maria Teresa Pelegrino, de 20 anos, e Anderson Mamede, de 21 anos, no assassinato do estudante do 2º ano de mecatrônica, durante uma festa clandestina na Unicamp, em 21 de setembro.