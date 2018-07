Menores são apreendidos por roubo de carro e liberados

A apreensão dos jovens aconteceu à meia-noite desta segunda, 6, na região do Ibirapuera, zona sul da capital paulista. Os adolescentes desceram do carro e, ao verem uma viatura da PM que patrulhava o local, tentaram fugir a pé. O menor que dirigia o veículo admitiu, informalmente, que o grupo tinha roubado o carro naquela noite. De acordo com a Secretaria de Segurança Publica, a declaração é considerada informal porque os menores de idade só podem prestar informações à polícia quando acompanhados de seus pais ou responsáveis legais.

Os cinco infratores foram encaminhados ao 27º DP, em Campo Belo, e liberados em seguida. Com eles, a polícia ainda apreendeu R$ 638. Nenhum dos adolescentes soube explicar a origem do dinheiro. O dono do veículo, um Ford Focus, ainda não foi encontrado, mas há registro de roubo do carro.