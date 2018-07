Menores são condenados por racismo no Paraná Foi mantida hoje a decisão unânime da condenação de dois menores pela prática de crime de racismo pela Internet no Paraná. R.M.R. se autodenominava "Satan", e A.N.M. adotava a alcunha de "chefia". O crime foi julgado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná.