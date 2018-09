Menores são presos com 2,4 mil pedras de crack em SP Quatro adolescentes, de 14 a 17 anos, foram apreendidos na noite de ontem por agentes do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) num barraco na Favela da Birigui, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foram encontradas 2,4 mil pedras de crack, cerca de 10 mil cápsulas com cocaína e 272 trouxinhas de maconha. Uma jovem de 23 anos também foi presa.