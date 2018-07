Menores são suspeitos de envolvimento em sequestros

A procura pelos menores começou após um casal ter sido vítima da dupla e reconhecido os envolvidos por meio de fotos. Policiais passaram a vigiar a região do shopping onde os suspeitos costumavam deixar as vítimas enquanto faziam os saques. Com eles, os investigadores encontraram um telefone celular roubado e uma porção de maconha.

Na casa dos adolescentes os policiais apreenderam sete celulares, correntes de pulso, óculos, relógios e R$ 1.033, além de dólares, euros, bolivianos e wons (moeda sul-coreana). No 51º DP, a dupla foi reconhecida pelo casal. Eles foram encaminhados para a Fundação Casa.