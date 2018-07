Menores se entregam à polícia em Agudos-SP Depois de um intenso cerco policial, dois menores, ambos de 17 anos, se entregaram hoje em Agudos (SP). Com a ajuda de um amigo, um deles é acusado de dar um tiro na cabeça do colega de sala. Os dois se apresentaram na delegacia acompanhados de um advogado. "O advogado ligou, nós esperamos por eles e encerramos as buscas", resumiu o investigador José Aparecido Laurentino.