Menos acidentes, porém mais mortes No ano passado, o número de ataques de tubarão diminuiu em todo o mundo, mas houve mais mortes. Os dados são do Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão, compilado pelo Museu de História Natural da Flórida, nos Estados Unidos. Em 2011, houve 75 acidentes (foram 81 em 2010). Doze vítimas morreram, contra a média anual de 4,3 mortes entre 2001 e 2010. Desde 1900, o número de incidentes vem crescendo paulatinamente, o que, para os analistas, é resultado do aumento do tempo que as pessoas têm passado no mar. / SERGIO TORRES e GIOVANA GIRARDI