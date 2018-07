Menos cidades oferecem transferência de renda, diz IBGE

Quanto maior a população, mais prefeituras oferecem o benefício. Entre as 39 maiores cidades do País, com mais de 500 mil habitantes, 43,6% têm programas próprios de transferência de renda. Houve ligeiro aumento em relação aos 42,5% de 2009. Nos pequenos municípios de 5 mil a 10 mil habitantes também houve aumento da proporção de prefeituras que oferecem o benefício. Nas demais classes de população a proporção caiu entre 2009 e 2013.