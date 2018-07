Menos custa mais Quando a carne matura a seco, ela perde volume - porque perde líquidos. Ainda por cima, quando vai ser preparada, é preciso descartar a casca ressecada. A parte externa acaba funcionando como uma embalagem: ela protege a carne da contaminação por bactérias indesejadas. Com esses dois aspectos, no processo de dry-age perde-se cerca de 30% do volume original da carne. Esse é um dos motivos que faz ela chegar ao prato mais cara.