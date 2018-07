Menos de 2% dos doutores vão para indústria, diz estudo

O trabalho usou como base a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) - que concentra o cadastro de pessoas empregadas no País - e dados do ano passado. ?Nosso sistema de formação acadêmica já foi estruturado para abastecer o ensino superior. E essa cultura de formação para a universidade se mantém?, afirma um dos autores do trabalho, Divonzir Gusso. ?No próprio sistema de avaliação da pós-graduação o que menos conta é a produção técnica. Se um professor publicou dois artigos no exterior e produziu cinco patentes, o que vale são os artigos?, completa ele.

A partir de 2004 a produção de artigos passou a ter o mesmo peso do registro de patentes na avaliação dos mestrados e doutorados feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes). ?Esse foi um problema que detectamos e a avaliação foi mudada?, diz o presidente da Capes, Jorge Guimarães.

Ainda assim, o próprio governo brasileiro valoriza e faz propaganda da colocação do País no ranking internacional de artigos - estava na 13ª posição no ano passado, com 2,12% da produção internacional. No entanto, no ranking de registro de patentes, que representa a inovação de produtos e processos, o Brasil estava em 24º lugar em 2007 (dado mais recente), com apenas 384 patentes registradas de origem nacional. O estudo não considerou 15,5 mil doutores formados entre 1996 e 2003 que não foram encontrados na Rais. Como o levantamento reúne praticamente todo o setor privado, o mais provável é que estejam na área pública. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.