Menos jovens e armas reduzem homicídios, diz estudo

A taxa de homicídios paulista caiu de 35,71 por 100 mil habitantes por ano para 10,69, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em 2009, porém, ela voltou a subir e já está acima de 11 por cem mil. ?A contribuição do nosso trabalho foi olhar de forma muito cuidadosa e detalhista a correlação entre queda das armas e de homicídios em São Paulo, que já estava estabelecida, mas para a qual agora podemos determinar a causalidade precisa, além de parâmetros para a sua intensidade?, diz Gabriel Hartung, da Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio, autor do trabalho sobre armas.

No caso da demografia, um estudo do economista João Manoel Pinho de Melo, da PUC-Rio, indica que o padrão de redução do tamanho relativo do grupo de 15 a 24 anos, que influenciou a queda dos homicídios em São Paulo, está se replicando, com defasagem de alguns anos, em boa parte do Brasil - o que pode levar o País a uma significativa redução de homicídios nos próximos anos. Mas, em torno do ano 2000, há um número de nascimentos bem maior do que o padrão recente, indicando um grupo relativamente grande de jovens de 15 a 24 anos de 2015 a 2025, o que poderia impulsionar novamente os homicídios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.