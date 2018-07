Menos moradores nas favelas do Rio O número de moradores das principais favelas do Rio pode estar superestimando. Em nota divulgada no dia 11, a secretaria de Estado da Casa Civil informava que havia 130 mil habitantes na Rocinha, quase o dobro do número divulgado pelo IBGE: 69.365. No Complexo do Alemão, há 69.143 moradores, menos que os 100 mil citados pelo governo.