Menos pasto, mas com uso intensivo

Em todo o Estado de São Paulo, a área plantada com cana-de-açúcar para a indústria saltou de 2,6 milhões, em 2002, para 3,9 milhões de hectares, em 2007, conforme dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA). Por outro lado, a área de pastagem (cultivada) reduzi-se em 1 milhão de hectares, de 8,5 milhões para 7,5 milhões de hectares. O número de bovinos de corte também caiu, de 7,1 milhões para 6,5 milhões de cabeças no período. Na região de Araçatuba, noroeste de São Paulo, conhecida como a capital do boi gordo, a paisagem começou a mudar nos últimos três anos, com plantio intensivo de cana. A área de pasto cultivado reduziu-se mais de 20% nos últimos seis anos. ''Houve desde produtores que deixaram a pecuária até os que resistiram e continuaram com a atividade'', diz o agrônomo Lúcio Flávio Frazilli, da Manejo Assessoria Agropecuária. ''Mas o que mais ocorreram foram casos de produtores que diversificaram, intensificando a pecuária e plantando cana.'' Apesar da perda de área para os canaviais, o presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran), Alfredo Ferreira Neves Filho, acredita que a pecuária está se recuperando na região, tanto em área quanto em produtividade. ''Antigamente, a criação era extensiva. Hoje, com a redução da área, o produtor teve de adotar tecnologia, pastagens melhores. Com renda compatível, como agora, é possível produzir a mesma quantidade de carne em menos espaço.'' Em Andradina, outra tradicional região pecuária no noroeste paulista, a cana também avançou sobre o pasto. ''Os produtores estavam desestimulados com o baixo preço do boi. Houve produtor que vendeu terra por R$ 30 mil o alqueire, que valia R$ 15 mil'', diz o agrônomo Cláudio Gotardo, da Casa da Agricultura. ''Os que arrendaram não se arrependeram ainda, porque os contratos são muito bons. Mas vamos ver quando começarem a vencer.'' Para o consultor Fabiano Tito Rosa, da Scot Consultoria, os produtores que diversificaram são os que mais vão se beneficiar. ''O ciclo pecuário tem duração de seis a dez anos. São de três a cinco anos de alta e de três a cinco de baixa'', diz. O atual ciclo de alta começou no fim de 2006. MATRIZES O consultor explica que de 2001 a 2006 a pecuária passou pela fase de baixa. Com a retração dos preços, o pecuarista abateu muitas matrizes. Para se ter idéia, o abate de boi cresceu 39%, enquanto o de vaca aumentou 169%, conforme o IBGE. ''O ajuste produtivo foi forte. Agora, o produtor voltará a reter matrizes, mas esse movimento não está sendo tão intenso, por causa do alto custo de produção. Por isso acredito que o setor vá demorar um pouco para se recuperar.'' Além disso, ressalta, a agricultura avança expressivamente sobre pastos, o aumento dos custos está impedindo um investimento maior e a capacidade de abate no País aumentou bastante, em função da maior demanda hoje por boi. ''É difícil saber quanto tempo mais essa boa fase vai durar. Mas isso tudo nos faz acreditar que a alta não vai durar apenas mais um ano, mas pelo menos três anos.'' O pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), Sérgio De Zen, concorda que é difícil avaliar quanto tempo a alta da pecuária vai durar. ''Mas os agentes de mercado indicam que 2009 será mais um ano de altos preços da arroba'', diz. ''Mas o produtor não pode ficar mudando de atividade, porque perde o bom momento. É preciso ter noção da relação risco/retorno para ter uma situação mais estável'', aconselha.