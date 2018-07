Menos por mais

Gugu quer ser Faustão. Pelo menos em merchandisings. Com sua mudança para a Record, o loiro reduziu pela metade o número de ações de seu programa de domingo, seguindo a estratégia de ter poucos merchandisings, mais elaborados e consequentemente mais caros.

Segundo levantamento da Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções comerciais para o mercado, ainda no SBT, Gugu teve em seu Domingo Legal, no dia 17 de maio, 28 ações de gênero.

Já na Record, no dia 30 de agosto, o Programa do Gugu estreou com 20 merchandisings. Em 20 de setembro, essas ações foram reduzidas pela metade: 10 . E a ordem do Comercial da emissora é reduzir ainda mais, para valorizar o espaço e faturar com a demanda. Com isso, adeus Pula Pula do Gugu. O apresentador terá de enxugar também o número de merchandisings de seus produtos, ações que sempre fazem parte de seus contratos com as emissoras.

A estratégia segue a linha do Domingão do Faustão, da Globo, que tem de 5 a 6 merchandisings por edição, e fila de anunciantes. O

preço de cada ação: R$ 700 mil, sem contar o cachê de Fausto.