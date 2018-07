Mente deteriora a partir dos 45

As perdas de memória e de outras funções cerebrais podem começar a partir dos 45 anos de idade, afirmam pesquisadores de instituições da Grã-Bretanha e da França em estudo no British Medical Journal. A descoberta representa um desafio adicional aos cientistas que buscam por novas maneiras de combater a demência.

A conclusão diz respeito a um estudo que durou mais de uma década e teve a participação de mais de 7 mil funcionários públicos britânicos. O achado contradiz noções prévias de que o declínio das funções cognitivas começaria apenas após os 60 anos. Segundo os cientistas, os efeitos dessa descoberta sobre as pesquisas de demência podem ser bastante abrangentes.

Determinar a idade do início da deterioração da memória, do raciocínio e da capacidade de compreensão é importante porque as drogas têm maior probabilidade de funcionar quando são ministradas aos pacientes assim que os primeiros problemas mentais se manifestam.

Um punhado de novas drogas para a doença de Alzheimer, a modalidade mais comum de demência, está atualmente na fase de testes clínicos, mas as expectativas são baixas. Além disso, alguns especialistas temem que esses remédios experimentais estejam sendo testados em pacientes que são velhos demais para se beneficiarem de seus efeitos.

As companhias farmacêuticas que estão desenvolvendo esses medicamentos incluem a Eli Lilly, que trabalha com o anticorpo solanezumab, e a Elan/Johnson & Johnson, que estudam outra substância, a bapineuzumab.

Surpresa. A equipe de pesquisadores, do Centro de Pesquisa em Epidemiologia e Saúde da População, na França, e da University College London, na Grã-Bretanha, observaram um pequeno declínio no raciocínio de homens e mulheres com idades entre 45 e 49 anos.

"Não estávamos esperando declínio algum, com base em pesquisas anteriores", afirmou o líder do grupo, Archana Singh-Manoux, da instituição francesa.

Entre os voluntários com mais idade, o declínio médio das funções cognitivas foi maior, mas em todas as idades foi observada uma variação muito grande na extensão dessa perda. Dos indivíduos entre 45 e 70 anos, um terço deles não mostrou nenhuma deterioração cerebral.

"Não é algo que aconteça de repente, quando você fica velho", explicou Singh-Manoux. "O próximo passo é buscar por ligações com fatores de risco."

Os participantes foram analisados três vezes durante o estudo, por meio de testes de memória e de compreensão auditiva, visual e de vocabulário. Durante os dez anos da pesquisa, mulheres e homens de 45 a 49 anos tiveram declínio mental médio de 3,6%, enquanto nas pessoas de 65 a 70 anos, esse índice era de 9,6% para homens e 7,4% para mulheres.

Como o mais jovem participante do estudo tinha 45 anos, é possível que o declínio na cognição possa ter começado ainda mais cedo. Singh-Manoux também lembrou que os resultados podem ser piores ao se testar a população em geral, já que os voluntários tinham hábitos saudáveis e classe social razoavelmente elevada. / REUTERS