Mentor de estupro é condenado a 108 anos de prisão Após 17 horas de julgamento, Eduardo dos Santos Pereira foi condenado a 106 anos e quatro meses de prisão por ser o mentor do crime que ganhou repercussão nacional, a ''Barbárie de Queimadas'', ocorrido em 2012, no Agreste da Paraíba. O juiz Antônio Maroja Limeira Filho leu a sentença às 9 horas desta sexta-feira, no Fórum Criminal de João Pessoa. Eduardo foi considerado culpado pelos cinco estupros, dois homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores e porte ilegal de arma.