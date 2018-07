MENU SAGRADO Bel Coelho, do Dui, recebe no dia 2/2 a iabassê (sacerdote do candomblé responsável pela comida) Carmem Virgínia para um menu-degustação (R$ 200) com pratos como o 'Acarajé Líquido para Iansã' (foto) - esferas de feijão fradinho com farofa de camarão e vatapá líquido. São 90 lugares, faça reserva. Al. Franca, 1.590, Cerq. César, 2649-7952. Sáb. (2/2), 20h30. R$ 200. Cc.: todos.