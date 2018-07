Mequinho desafia n.º 1 do Brasil Henrique da Costa Mecking, o Mequinho, enxadrista brasileiro mais bem-sucedido na história, enfrenta Alexandre Fier, atual número 1 do ranking nacional e 95º do mundo, em série de quatro partidas a serem realizadas entre hoje e domingo. Será uma das raras aparições de Mequinho, 57 anos, em competições esportivas. O evento está inscrito na Federação Mundial de Xadrez (Fide) e vale pontos no ranking internacional. Aberto ao público, terá lugar no Teatro do Colégio Santa Cruz, em São Paulo. Mais informações no site: www.ligadexadrez.com.br.