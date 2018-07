Mercadante anuncia ampliação do Pronatec O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, aproveitou a cerimônia de abertura do 7º Encontro Nacional da Indústria para apresentar nesta quarta-feira um balanço do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e anunciar uma expansão nas ações previstas na iniciativa. A meta do governo é oferecer cursos técnicos e de formação inicial e continuada a 8 milhões de brasileiros até 2014.