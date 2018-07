Mercadante defende ampliação do curso de Medicina O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, saiu nesta terça-feira, 9, em defesa do modelo proposto pelo governo que amplia em mais dois anos a formação de médicos no Brasil. Após encontro com líderes da base na Câmara, o ministro disse que o País está importando um sistema que deu certo na Inglaterra e que se espalhou por outros países. Na visão de Mercadante, é justo que os futuros médicos brasileiros dediquem dois anos de sua carreira à população que mais precisa. "Isso melhora o serviço de saúde para o povo e permite humanizar o médico", afirmou.