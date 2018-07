Mercadante deixa hospital em Brasília O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, recebeu alta no final da tarde de ontem (20), em Brasília, segundo boletim médico do diretor do hospital das Forças Armadas, Túlio Fonseca Chebli, publicado há pouco. O estado de saúde do ministro, conforme comunicado, é "excelente", mas foi recomendado descanso domiciliar.