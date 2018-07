Mercadante descarta que contingenciamento afete MEC

"Não acredito, com tudo que a presidenta tem feito pela Educação. Acho que a Educação será sempre prioridade, e ela deu uma demonstração fantástica nessa questão dos royalties. Os royalties do petróleo não nasceram das manifestações, foi uma iniciativa da presidente Dilma", disse o ministro, que desconversou ao ser questionado pelo Broadcast, agência de notícias em tempo real da Agência Estado, sobre o tamanho do corte.