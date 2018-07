Mercadante destaca evolução de estudantes em ranking Apesar do Brasil ainda ocupar as últimas colocações no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), o Ministério da Educação comemorou o resultado da avaliação divulgada nesta terça-feira, 03. A evolução dos estudantes brasileiros, mesmo mantendo o País no final do ranking, foi a maior entre todos os 65 avaliados. O Brasil ainda ocupa a 58ª posição no ranking entre os 65 países comparados.