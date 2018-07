Mercadante destaca novas regras para cursos de medicina O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, ressaltou, nesta terça-feira, 22, mudanças nos cursos de medicina com a sanção da medida provisória do programa Mais Médicos, em cerimônia no Palácio do Planalto. Um dos pontos destacados foram as novas regras para a abertura de cursos. "A lógica de abertura de cursos não pode ser imposta pelo mercado", declarou o ministro.