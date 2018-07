Mercadante diz que vai reajustar bolsas de pós-graduação

A declaração vem uma semana após mestrandos e doutorandos realizarem uma paralisação para cobrar o aumento nos valores. Mercadante não disse quanto será o reajuste.

De acordo com o ministro, o programa Ciência sem Fronteiras - de intercâmbio e mobilidade internacional - não faz sentido sem a devida recomposição dos valores das bolsas no País e no exterior.

Hoje, no Brasil, as de mestrado estão em R$ 1,2 mil; de doutorado, R$ 1,8 mil; pós-doutorado, R$ 3,3 mil; e professor visitante nacional sênior, R$ 8,9 mil. No exterior, o valor varia. / ESTADÃO.EDU