Mercadante: greve de professores foi 'precipitada'

"Não suspendemos a negociação", disse. Ele justificou que, nas últimas duas semanas, integrantes do governo evitaram qualquer tipo de comprometimento porque buscavam melhor definição do cenário econômico internacional. Integrantes do movimento grevista reivindicam rapidez na discussão de um novo plano de carreira, que, pelo acordo, deverá ser colocado em prática em 2013. "Nunca vi um movimento precipitado conseguir tanta adesão: são agora 50 instituições paradas", afirmou a presidente do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior (Andes), Marina Barbosa.

Estudantes que apoiam o movimento grevista, durante manifestação nesta terça-feira quebraram vidros do prédio do Ministério da Educação. A polícia teve de conter os estudantes. "Participar de manifestações é próprio de estudantes. Mas é inaceitável quebrar o patrimônio público. Até porque, ninguém solicitou audiência para falar com o Ministério", disse Mercadante.