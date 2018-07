Mercadante minimiza número de redações inválidas do Enem

Em 2011, as redações anuladas representaram 2,5% do total de provas. Segundo especialistas, os dados mantêm relação com mudanças nas regras de correção, com as diferentes propostas de redação a cada edição e também com o perfil dos inscritos.

O MEC promete mais rigor na correção das redações neste ano, ao diminuir a discrepância máxima de 300 para 200 pontos entre os dois corretores que analisam os textos. Para ajudar na preparação dos candidatos, a pasta também elaborou um guia para orientar os estudantes com esclarecimentos sobre os critérios de avaliação.

"Aqueles que estão estudando sob essa orientação vão ter um excelente desempenho. A redação é importante, o domínio da língua, capacidade de organizar argumentos é fundamental pra vida profissional, pra universidade e isso vai ser avaliado", disse o ministro, enfatizando que o "critério de avaliação é igual para todos" .

Todas as redações inválidas recebem nota zero. De acordo com o guia de redação do Enem 2012, uma redação receberá zero se apresentar fuga total ao tema; texto com até sete linhas; impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação; desrespeito aos direitos humanos; não obedecer à estrutura dissertativo-argumentativa.

Neste Enem, os estudantes terão acesso às redações corrigidas apenas para fins pedagógicos, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Federal.