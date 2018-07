Mercadante promete punição a fraudadores de diplomas

Mercadante informou que as pessoas que se beneficiarem de esquemas fraudulentos como esse terão seus diplomas cassados. "Nós mudamos a legislação em 2011", lembrou o ministro. "Esse tipo de fraude dá de um a quatro anos de cadeia." O ministro também revelou que enviou à PF, no dia 25 de outubro, "todos os indícios que nós tínhamos de quadrilhas que estavam operando" com fraudes. "E aí a inteligência da Polícia Federal é quem tem a competência e a condição de poder chegar a esses crimes eletrônicos. É um trabalho bastante sofisticado."

Segundo o ministro, se alguma instituição de ensino estiver envolvida em fraudes, ela será "duramente punida". Cardozo lembrou que à Justiça cabe a abertura do inquérito, mas disse não saber se já há uma investigação deste caso específico. "Se não houver, abriremos novos (inquéritos)", concluiu. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.