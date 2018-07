Mercadante quer acelerar construção de creches no País O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, quer apressar a construção de creches dentro do programa Pró-Infância. A ideia é ofertar para municípios tecnologia mais rápida, como pré-moldados, para que casas onde funcionam as instituições fiquem prontas num prazo máximo de seis meses. Atualmente, são necessários 2 anos.