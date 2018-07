Mercadante reitera que cotas já valem para o próximo vestibular

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, reiterou que a Lei das Cotas já vale para o próximo vestibular das universidades federais, que terão de reservar no mínimo 12,5% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

A lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em agosto, mas será publicado um decreto com a regulamentação. Segundo Mercadante, o texto deverá sair o "mais rápido possível", provavelmente na próxima semana - o ministro discutiu o tema com reitores na quarta-feira.

"Todos os aspectos importantes já explicamos para os reitores, especialmente aqueles das universidades que já publicaram editais. Os que já publicaram editais terão de fazer ajustes para respeitar as cotas da lei. Como a maioria das universidades já tem uma política de cotas, os ajustes não têm um impacto muito relevante", disse o ministro.

Pelo menos 19 instituições, entre elas a Universidade de Brasília (UnB), publicaram editais do próximo vestibular. "Há tempo (para mudar os editais) e ele será usado em favor daquilo que o Congresso aprovou por unanimidade", disse o ministro. Para o decano de ensino de graduação da UnB, José Américo, a universidade vai suspender o edital até a publicação do decreto.

Em nota, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) informa "que as universidades federais cumprirão o que determina a lei, mas aguardam a publicação do decreto presidencial para se manifestar sobre as normas".

Para Carlos Maneschy, presidente da Andifes, a autonomia das universidades não pode se sobrepor à lei. "O que havíamos anunciado como preocupação e uma certa contrariedade em relação à lei, agora, com a reunião dessa semana, houve uma uniformização no entendimento". Segundo Maneschy, reitor da Universidade do Pará, a previsão de elaboração do decreto pelo governo é de no máximo 15 dias. "E depois será marcado uma reunião com todas as procuradorias jurídicas das universidades para uniformizar ainda mais os pontos presentes na Lei de Cotas".

O calendário da seleção para a federal de Rio Grande do Norte (UFRN), por exemplo, não será alterado. Mas a de Pernambuco (UFPE) adiou a segunda fase do vestibular de dezembro para janeiro. / COLABOROU DAVI LIRA