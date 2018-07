Mercadante segue internado, mas apresenta melhora O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, permanece internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília, mas seu quadro clínico apresenta melhora, informa a assessoria do ministro no site da pasta. O boletim deste sábado (20), assinado pelo médico Túlio Fonseca Chebli, diretor do hospital das Forças Armadas, informa que a evolução do quadro clínico do paciente "é muito boa, com desaparecimento da dor abdominal e normalização dos parâmetros laboratoriais."