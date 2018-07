Mercadante: Selic menor permite gasto maior em educação O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, afirmou que o aumento da participação dos gastos com educação no Produto Interno Bruto (PIB) e dos investimentos no setor tem sido facilitado pela queda da taxa básica de juros, a Selic. "Isso tem sido possível também pela baixa na taxa Selic", disse ele, ao participar nesta segunda-feira (8) de evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) em São Paulo. Mercadante afirmou que o setor de educação representa 5,3% do investimento direto no País e 6,1% do investimento total.