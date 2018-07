Mercadante volta a defender 'importação' de médicos O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, voltou a defender nesta quarta-feira, 17, os planos do governo para a "importação" de médicos formados no exterior. Segundo ele, há menos médicos que o necessário no País. "Seja do ponto de vista de médicos trabalhando ou de cursos de medicina, faltam médicos no Brasil", disse.