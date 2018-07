Mercado abandona previsão de PIB negativo

Pela primeira vez em seis meses, o mercado financeiro voltou a apostar que a economia brasileira não terá contração em 2009. Dados da pesquisa Focus divulgada ontem pelo Banco Central mostram que analistas melhoraram pela terceira semana seguida a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano e a estimativa passou de uma queda de 0,15% para a estabilidade. A expectativa de recessão prevalecia desde a última semana de março e há quatro meses, no auge do pessimismo, o mercado chegou a prever queda de 0,73%.

A pesquisa que mostra a expectativa de PIB estável foi registrada no levantamento realizado na sexta-feira, 18, exatamente uma semana após a divulgação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dos números da atividade econômica no segundo trimestre. Nesse período, o PIB cresceu 1,9% ante o observado entre janeiro e março.

Entre os analistas, há expectativa de que as próximas pesquisas podem trazer novos ajustes para cima, com a previsão do PIB cada vez mais forte. A consultoria Rosenberg & Associados, por exemplo, prevê expansão de 0,30% neste ano. A reação mais rápida que o esperado do mercado de trabalho e a manutenção dos bons indicadores de renda e crédito devem garantir a elevação da demanda interna nas próximas semanas, apostam analistas. Apesar da boa notícia, a aposta para indústria segue no vermelho.

Analistas esperam que a atividade industrial tenha retração de 7,25% em 2009. Assim, , os outros setores da economia - o agronegócio e os serviços - devem sustentar a atividade de forma a evitar a queda do produto.

A pesquisa também mostra que melhorou a previsão de reação do PIB para 2010. Para o próximo ano, a aposta de expansão da economia aumentou de 4% para 4,20%.

INFLAÇÃO

A previsão para a inflação também sofreu ligeira elevação. A expectativa para o IPCA, que baliza a meta de inflação, subiu de 4,30% para 4,31%. Apesar disso, a expectativa atual é inferior à observada há quatro semanas, quando o número estava em 4,32%. Para 2010, o mercado reduziu a previsão e a mediana para o índice oficial de inflação caiu de 4,35% para 4,30%. Quatro semanas antes, a expectativa era de alta de 4,30%.