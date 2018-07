Mercado brasileiro tem 15,3 mi de celulares vendidos no 3o tri--IDC

"O mercado aponta para uma queda acentuada na venda dos aparelhos tradicionais, que não têm sistema operacional, enquanto os smartphones continuam crescendo", afirma o supervisor de pesquisas Bruno Freitas, da IDC Brasil.

"Os dados mostram queda de 28,5 por cento no mercado dos aparelhos convencionais e um crescimento de 65 por cento dos smartphones quando comparados com o mesmo período do ano passado", acrescentou.

Do total de aparelhos vendidos no período, 4,2 milhões são smartphones e 11,1 milhões de aparelhos tradicionais. Os aparelhos com sistema operacional Android representaram 80 por cento do volume de vendas do terceiro trimestre no país e a tendência é que o número cresça, de acordo com o estudo.

(Por André Coelho)