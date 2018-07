Mercado corta previsão do IPCA para este ano e eleva para 2013

Os agentes preveem que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) feche 2012 em 5,24 por cento, ante 5,29 por cento na semana anterior. O prognóstico para 12 meses caiu a 5,27 por cento, após 5,30 por cento no último Focus.

A queda nas projeções seguiu-se à divulgação de alguns índices mostrando desaceleração na alta dos preços, o que pode dar mais espaço para o BC prosseguir com o ciclo de baixa da taxa básica de juros a um dígito.

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) desacelerou em fevereiro, ao subir 0,53 por cento, ante alta de 0,65 por cento em janeiro.

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) e o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), ambos da Fundação Getulio Vargas (FGV), também perderam força, bem como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Para 2013, a previsão para a alta do IPCA subiu a 5,02 por cento, contra 5,00 por cento.

O mercado manteve a expectativa de que a Selic terminará 2012 em 9,50 por cento ao ano, fechando 2013 em 10,50 por cento. A Selic está atualmente em 10,50 por cento, após quatro cortes seguidos de 0,50 ponto percentual cada.

Também ficaram estáveis as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto neste ano (+3,30 por cento) e no próximo (+4,10 por cento) e também para a taxa de câmbio no final de 2012 (1,75 real por dólar).

