Mercado crê em aprovação da capitalização da Petrobras

Para seis analistas ouvidos pela Reuters, parece haver consenso entre o governo e a oposição sobre a necessidade de capitalizar a empresa, tendo como meta o desenvolvimento das imensas reservas do pré-sal. Todos acreditam na aprovação da proposta.

Alguns analistas contatados pela Reuters não puderam participar da pesquisa porque estão participando a operação de aumento de capital que já está em andamento no mercado, ou têm previsão de participar mais à frente.

A Petrobras quer arrecadar no mercado entre 15 e 25 bilhões de dólares dos seus acionistas minoritários para alavancar a sua capacidade de endividamento e cumprir um ambicioso plano de negócios de até 220 bilhões de dólares. Para mais detalhes da capitalização, clique aqui

A expectativa, confirmada pela estatal na segunda-feira, é de que o detalhamento do Plano de Negócios 2010-2014 seja divulgado na primeira quinzena de junho.

A parte do governo na capitalização será paga em petróleo no limite de 5 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) de áreas não licitadas do pré-sal da bacia de Santos.

Uma assembléia no dia 22 vai permitir o aumento do capital da empresa dos atuais 60 bilhões de reais para 150 bilhões de reais e a emissão de até o limite de 2,4 bilhões de ações preferenciais e 3,2 bilhões de ações ordinárias.

"Vai votar e vai ser aprovada. O problema é que pela cessão onerosa o patamar da operação vai ser maior do que se tivesse um plano B. Se o minoritário não aparecer vai ser ruim para a Petrobras", disse Nelson Matos, do BB Investimentos.

Ele teme que a crise europeia tenha reduzido a liquidez do mercado em relação à operação e a adesão seja menor do que o esperado.

Para o analista, o preço do barril do petróleo na cessão onerosa deve ficar em 5 dólares, o que daria 25 bilhões de dólares para o governo e mais de 50 bilhões para o mercado, considerando o topo de 5 bilhões de barris da cessão onerosa e a participação integral dos minoritários, o que dificilmente ocorrerá.

Para Marco Antonio Saravalle, da Coinvalores, a aprovação deve passar no Senado, mas a capitalização para o minoritário ainda estaria "no escuro", já que não se tem certeza qual preço de barril do petróleo que será utilizado na cessão.

"A expectativa é de que a capitalização seja aprovada, mas depois disso ainda teremos as incertezas em relação à precificação do barril, porque pode ser um preço agora e daqui a dois anos revisar", disse Marco Antonio Saravalle, da Coinvalores, que estima o barril em torno dos 6,5 dólares.

Ele observou que apesar de aprovada no Congresso o prazo pode ser curto para a operação com cessão onerosa --que passa pela certificação das reservas já encontradas-- e não se espantaria se o Plano B, capitalização sem cessão, fosse acionado.

"Não sou tão otimista, pode vir um Plano B, ou seja, aumento de capital sem que ocorra a cessão onerosa agora. Se isso acontecer, o minoritário terá que arcar com o aumento de capital sem saber o futuro da companhia", alertou.

Osmar Camilo, da Socopa, também confia na aprovação pelo Senado e vê o preço da cessão no máximo em 5 dólares.

"Se passar muito mais do que isso fica muito complicado para os minoritários acompanharem, seria um tiro no pé do governo, porque o governo teria que cobrir uma parte com mais petróleo e não dinheiro, que a Petrobras precisa", avaliou.

O governo tem 32 por cento do capital da Petrobras e vai participar da capitalização trocando petróleo por ações da empresa, em uma operação indireta envolvendo títulos públicos e que portanto não injeta recursos no caixa da companhia. Por outro lado, a cessão de reservas aumenta o patrimônio da estatal, permitindo maior endividamento.

Os minoritários poderão participar com títulos públicos ou dinheiro.

As ações da Petrobras, que têm subido desde o anúncio dos bancos coordenadores da operação, na semana passada, operavam praticamente na estabilidade nesta terça-feira.