Mercado de curto prazo é melhor opção para mineradoras--fonte

A avaliação foi feita num momento em que siderúrgicas como a Posco querem mudanças na forma de venda do produto e pedem pelo retorno de contratos anuais, sistema que foi abandonado há alguns anos.

Atualmente, o minério é vendido em sua maioria com contratos de curto prazo e no mercado à vista.

"Isso não é novidade. As siderúrgicas sempre tiveram preferência por precificação de longo prazo. Mas enquanto a volatilidade continuar elevada o curto prazo é a melhor solução", afirmou a fonte, que prefere não ser identificada.

O minério de ferro na China é cotado atualmente a 137,40 dólares a tonelada, no maior valor desde o início de maio, segundo o Steel Index.

Em meados de abril, segundo o mesmo índice, o produto foi cotado perto de 150 dólares, contra aproximadamente 135 dólares em meados de fevereiro. Antes disso, no final do ano passado, o preço estava em torno de 120 dólares.

As mineradoras passaram a fornecer produtos no mercado "spot" desde o fim do ano passado, após um período de negociações sustentadas por contratos trimestrais.

Os preços eram reajustados a cada três meses, mas a forte queda do preço do produto no mercado internacional levou compradores a pressionaram por uma maneira mais ágil de negociação que refletisse mais imediatamente os valores e o desaquecimento da demanda.

Antes disso, o modelo de contratos anuais deu lugar ao sistema trimestral, com mineradoras pressionando compradores a absorver com mais frequência a alta dos preços.

