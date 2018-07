Mercado de Santo Amaro tem cozinha alemã e portuguesa

Turistas que visitam São Paulo e moradores da cidade que querem fugir das filas do Mercado Municipal da cidade, localizado na região central, tem no Mercado Municipal de Santo Amaro uma alternativa. Menor em tamanho que o ‘primo rico’, o local tem restaurantes alemães e portugueses e funciona como centro de abastecimento da região.

O Mercado de Santo Amaro foi inaugurado em 13 de novembro de 1958 e tem 6500 m² de área - contra 12.500m² do Mercadão. O edifício começou a funcionar com venda de produtos no atacado. Em 2012, o prédio foi reformado pela Prefeitura de São Paulo, que trocou a parte elétrica e hidráulica, piso e fez reparação do forro.

Lá, é possível fazer a mesma programação do Mercadão: lanchar, comer frutas nas vendas, escolher verduras e legumes frescos, queijos e temperos diversos. Em bombonieres, é possível encontrar produtos europeus. Para os amantes da alimentação saudável, há uma loja especializada em alimentos 100% orgânicos.

O mercado possui também floriculturas e quiosques que vendem artesanato e artigos de decoração para casa. Há ainda um estacionamento no local.

Como chegar:

O mercado fica na rua Padre José de Anchieta, 953, próximo à estação de metrô Adolfo Pinheiro, na Linha 5-Lilás. O local funciona de segunda a sábado, das 8h às 19h.