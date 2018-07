Mercado dos EUA inicia 2012 em alta, com sinais de crescimento

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 1,47 por cento, para 12.397 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 1,55 por cento, para 1.277 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,67 por cento, para 2.648 pontos.

O S&P 500 encerrou o pregão em seu patamar máximo desde o fim de outubro, conforme operadores com capital disponível para o novo ano deram as boas vindas a dados econômicos melhores que os esperados de Alemanha e China.

A resposta positiva foi reforçada por dados norte-americanos mostrando que os gastos no setor de construção e a atividade industrial superaram as previsões de economistas.

"Houve alguns bons números econômicos fora dos Estados Unidos, e as pessoas têm dinheiro para investir no novo ano, então isso está elevando os preços", disse Giri Cherukuri, operador chefe da OakBroook Investments, em Illinois. "É um bom começo, mas teremos que esperar e observar a tendência".

O giro financeiro ficou abaixo do normal. Cerca de 7 bilhões de papéis trocaram de mãos na Bolsa de Nova York, na Nasdaq e na Amex, contra a média diária do ano passado de 7,84 bilhões de ações.

Os papéis com ganho superaram os com perda na Bolsa de Nova York em uma proporção de mais de 16 por 5 e em uma razão de 14 por 5 no Nasdaq.

Companhias dos setores de matérias-primas e financeiro, que ficaram para trás em 2011, estiveram entre as líderes do mercado nesta terça-feira, com o índice de bancos KBW avançando 3,3 por cento. A ação da U.S. Steel subiu 6,5 por cento após ter perdido mais da metade de seu valor de mercado em 2011.

Estrategistas de mercado entrevistados pela Reuters em dezembro esperam que o índice S&P 500 encerre 2012 a 1.340 pontos, com um ganho anual de 6,6 por cento. Isso se compara a uma queda de meros 0,003 por cento em 2011.

Dados mostraram que o crescimento do setor manufatureiro dos EUA acelerou em dezembro em seu ritmo mais rápido desde junho, enquanto os gastos do setor de construção em novembro saltaram para seu maior ritmo em quase 18 meses.

Alguns dos papéis com pior desempenho no S&P 500 no ano passado registraram um rali nesta terça-feira. Ao mesmo tempo, contudo, o papel do McDonald's, ação com melhor performance do Dow em 2011, recuou 1,5 por cento.